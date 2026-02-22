ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の第７話が２２日、放送された。蜂須賀正勝役で出演している俳優の高橋努がこのほどコメントを寄せた。蜂須賀正勝について、「どこか自分に通じる“泥臭さ”を持った人物だなと思いました。川並衆を引っ張る統率力や勢いのよさもあって、魅力的。実は、祖父に言われて『男の中の男』を目指しているんですけど（笑）、蜂須賀はまさにそんな武将だと思います」と自身と重ね合わせ