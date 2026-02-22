【ミラノ＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季五輪は２２日、最終日の競技が行われた。日本選手団は２１日までに金５、銀７、銅１２のメダル計２４個を獲得。１９５６年コルティナダンペッツォ大会でアルペンスキーの猪谷千春が冬季大会では日本人初のメダルとなる銀を獲得してから、通算のメダル数は節目の１００個に達した。２０３０年の次回大会はフランス・アルプス地方で開催される。大会中、全力で戦ったアスリートたち