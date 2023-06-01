Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¡Ê1998¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ´ë²è¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤¬2025Ç¯²Æ¤ËÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥é¥Ü¥ë¥¿¤È¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤¬¶¦±é¤·¤¿¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¥ª¥Õ¡Ù¤Î¿·ºî´ë²è¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤ËÂè1Êó¤¬Éâ¾å¡£2021Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥¸¥évs¥³¥ó¥°¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥£¥ó¥¬ー¥É¤¬´ÆÆÄ¡¢¡Ø¥¶¡¦¥²¥¹¥È¡Ù¡Ê2014¡Ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤¬µÓ