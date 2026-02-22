2月22日、小倉競馬場で行われたG3・小倉大賞典（芝1800m）は、タガノデュードが重賞初制覇を飾った。また、今月末で現役引退が決まっている藤岡佑介騎乗の1番人気ケイアイセナはゴール寸前まで先頭を守ったものの惜しくも2着に敗れている。小倉大賞典、勝利ジョッキーコメント1着タガノデュード古川吉洋騎手「嬉しいです。すごく気持ちよくいいリズムで走ってくれたので行けるかなと思いました。（2着ケイアイセナ）佑介のお尻