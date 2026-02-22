◇オープン戦広島7―1日本ハム（2026年2月22日沖縄・名護）前日のオープン戦初戦から4番を任されている広島の2年目・佐々木泰がまたも快音を響かせた。3回2死から中村奨と坂倉の連打でつくった一、二塁の好機で、高めのスライダーを捉えて左前に先制適時打。勝負強さを発揮し「強く振ることだけを意識している」と振り返った。3安打1打点だった21日に続く好結果。それでも「他の打席の内容は悪い。自分の打撃をしっか