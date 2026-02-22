老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、繰り下げ受給したい人からの質問です。Q：年金を繰り下げ受給したいのですが、繰り下げている期間も給料が月51万円以上だと支給停止になりますか？「年金を繰り下