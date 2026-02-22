その後も着られて結局おトク！ 40代の卒業式・入学式コーデ3選保護者として卒業式や入学式に参加するとき、普段も着まわせるアイテムを組み合わせてセレモニーコーデとして取り入れる人が増えてきています。おすすめの着こなしをご紹介します。1. 紺のジャケット＆パンツのセットアップコーデ写真は、ネイビーのジャケット＆テーパードパンツのセットアップコーデです。普段からシンプルなパンツコーデが好きな人や、甘めなセミフ