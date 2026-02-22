［J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節］横浜FC ５−１ 栃木C／２月22日／ニッパツ三ツ沢球技場横浜FCは２月22日、J２・J３百年構想リーグEAST-A第３節で栃木シティと対戦し、５−１で快勝。モンテディオ山形との開幕戦（１−２）、続くベガルタ仙台戦（０−１）を落として２連敗中だったホームチームは、３戦目にして今季初勝利を飾った。このゲームで４ゴールと大暴れの活躍を見せたのが、プロ２年目の駒沢直哉だ。32分、34