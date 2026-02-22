【2025-26大同生命SVリーグ男子 第9節 ヴォレアス北海道×広島サンダーズ】2連勝中と勢いに乗るヴォレアス北海道は今季から加入のメルト・タンメアル選手が前日に続き大活躍。第1セットを奪い、続く第2セット、セットポイント24-23で迎えるとメルト・タンメアル選手の強烈なスパイクが決まり、セットカウントを2-0とします。続く第3セットも25-24のマッチポイントとすると、相手の鋭いアタックをメルト・タンメアル選