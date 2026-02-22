札幌市東区の交差点できのう、横断歩道を渡っていた97歳の女性が右折してきた車にはねられる事故がありました。女性は意識不明の重体です。事故があったのは札幌市東区伏古13条4丁目の信号のある交差点です。きのう午後6時半ごろ、消防から「車と歩行者の事故。80代の女性が意識なし」と警察に通報がありました。この事故で横断歩道を渡っていた田村京子さん97歳が右折してきた車にはねられ、意識不明の重体です。警察は車を運転し