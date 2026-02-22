◇リーグワン第9節東京SG54―22横浜（2026年2月22日東京・秩父宮ラグビー場）東京SGは、横浜を54―22で破って5勝目を挙げ、勝ち点26で同25のBL東京をかわして4位に浮上した。後半4分にLOサム・P・ジェフリーズ（32）が危険なプレーでイエローカード（のちにレッドカード）を受けて14人になったが、逆に6トライを挙げて突き放した。ゲーム主将のSH流は「後半にシンビンを受けてからのアタックマインドがよくて…」と苦笑