ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２２日、優勝戦が行われ、１号艇の田中駿兵（２３＝徳島）がインから逃げて１着。通算２回目の優勝を飾った。「サイコーですね。スタートは勘通りバッチリです。向かい風が吹いているので、スタートは遅れないことと、ターンマークはしっかり踏み込むことだけを気を付けて行きました」と納得の表情でイメージ通りの快勝劇を振り返った。相棒の５６７号機は