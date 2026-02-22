◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー距離・女子５０キロクラシカル（２２日、イタリア・テゼーロ）ノルディックスキー距離女子の女子５０キロクラシカルが行われ、２大会連続出場の土屋正恵（弘果ク）は２４位に終わった。今大会は７日の距離複合（２０キロ）で３５位、１２日の距離１０キロフリーで２６位に入った。「皆さんの応援や期待に背中を押してもらって、いいパフォーマンスを見せたい」と自身３種目目の