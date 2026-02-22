レイズから巨人に移籍したフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、２３日のオープン戦・楽天戦（那覇）で来日初登板＆初先発する。１イニング登板する予定のウィットリーは「しっかりストライクを投げる。球数が限られますけど、しっかり投げていきたい」と意気込んだ。１６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では、のべ７人の打者と対戦。１安打１四球、２奪三振と好投した。最速球速は１５６キロを記録。周囲をざわつ