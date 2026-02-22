２５年の中山記念など芝で重賞３勝を挙げて、フェブラリーＳで９着だったシックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が、今後は定年で解散する国枝厩舎から美浦・田中博康厩舎へ転厩することになった。キャロットクラブが２月２２日、公式ホームページで発表した。国枝調教師にとって現役最後のＧ１挑戦だったフェブラリーＳは、五分のスタートから押し出される形でハナに立ち、逃げ粘れずに終わっていた。国枝調教