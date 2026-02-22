米沢市の西吾妻山で22日午後、40代の男性が沢に落ちたと警察に通報がありました。午後8時現在、警察と消防が捜索を行っていますが、発見には至っていません。警察によりますと、22日午後4時すぎ、米沢市の西吾妻山で40代の男性が沢に落ちたと男性の知人から110番通報がありました。遭難した40代の男性は知人らと入山した後、別々に行動していました。当初、それぞれ下山して天元台高原ロープウェイ湯元駅で待ち合わせる予定