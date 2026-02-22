声優の福山潤、渕上舞、岡本信彦が22日、都内で行われたアニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（3月20日公開）完成披露試写会に登壇した。【写真】生アフレコも実施！イベントの模様今回の劇場版はテレビアニメ放送10周年を記念して制作され、キャストはテレビシリーズのメンバーが続投。新作は第2期放送終了後の2016年以来、10年ぶりとなり、これまで映像化されなかったエピソードが完全新規で制