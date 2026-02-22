記者会見するJOCの橋本聖子会長＝22日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長は22日、ミラノ市内で記者会見し、日本の複数都市による冬季五輪の招致活動も選択肢になるとの見方を示した。広域開催で成果を上げたミラノ・コルティナ大会を踏まえ「これからの時代は受け入れられやすくなる」と語った。国内の機運低迷を受け、札幌市による冬季五輪招致は2023年末から停止。橋本氏