◇ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日（2026年2月22日）ミラノ・コルティナ冬季五輪最終日の競技が行われた22日、日本選手団の獲得メダル数が過去最多の24個（金5、銀7、銅12）で確定した。日本勢最後の出場となった種目、今大会から採用のスキー距離女子50キロクラシカルで土屋正恵（29＝弘果）は23位だった。24個は過去最多だった前回2022年北京大会の18個を更新した。金メダル5個は1998年長野大会に並び最多となった。また