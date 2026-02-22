【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEが2026年2月22日に結成25周年イヤーに突入したことに合わせて、アニバーサリーイヤーを彩る最新情報を一挙解禁。2025年「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに19年ぶりに『NHK紅白歌合戦』への出場を果たすなどした勢いそのままの、怒涛の情報解禁となった。 ■全国ツアー『ORANGE RANGE LIVE TOUR 026-027』開催決定！ 2025年10月