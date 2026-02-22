この記事をまとめると ■路線バスの事故トップは車内転倒で高齢者の被害が多い ■ワンマン運転で乗客管理が困難となり運転手不足も深刻化 ■AIカメラ＋ECUで着席・滞留・急ブレーキ時に自動音声による注意喚起が注目される 車内での事故は対策が難しい 路線バスは二種免許をもつプロの運転手が運転しており高い安全性が確保されているが、事故が皆無というわけではない。確かに、毎日たくさんのバスが交通量の多い交差点や狭い道