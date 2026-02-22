島根県が条例で定める「竹島の日」にあわせ、島根県松江市で記念式典が開かれました。島根県隠岐の島町の竹島は、日本の領土でありながら、韓国による不法占拠が続いています。早期解決に向け、島根県が制定する「竹島の日」に行われた記念式典には、政府代表として内閣府の古川直季政務官が出席しました。高市総理は去年の総裁選前、「式典に大臣が出席しても良いのではないか」という趣旨の発言をしていましたが、今年も閣僚の出