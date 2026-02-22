エンゼルスの菊池雄星投手が22日、3月のWBCに出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿に合流した。合宿に合流するのはロッキーズの菅野智之投手に続いて2人目。練習の合間には、ちびっ子ファンとの「約束」通りにサインを行う姿があった。キャッチボールのためにサブグラウンドに向かおうとした菊池に、子供のファンから「サインお願いします！」との声が届いた。左腕は「練習が終わってからね」と優しく約束。その言葉通り、キャ