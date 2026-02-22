本日2月22日から結成25周年イヤーへと突入したORANGE RANGEが、新アーティスト写真とともに新たな全国ツアーの開催、さらに自身が映画『アギトー超能力戦争ー』の主題歌をつとめることを発表した。全国ツアーの開催は昨年2025年10月4日に千秋楽を迎えたコンセプトツアー以来。ORANGE RANGEが全国各地のファンへ25年間の感謝と、止まらない進化を直接届けに、再びステージへと駆け上がる。ツアータイトルは後日発表とのこと。また、