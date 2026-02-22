LDH½êÂ°¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦DEEP¤¬¡¢6·î¤è¤ê¡ãDEEP LIVE TOUR 2026 ¡Á? COLORS¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÆü22Æü¤Ë¤ÏFC¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãDEEP LINK presents ¡ÈThis is DEEP¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿Èà¤é¡£ºòÇ¯2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¿·À¸COLOR¤È¤·¤Æ½é¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤«¤é17Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¡ãCOLOR¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤­¡¢3¤Ä¤ÎCOLOR¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëDEEPËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼¨¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤È