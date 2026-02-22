筆者の話です。「私は行かなくても大丈夫」そう思い続けてきた、仕事優先の人生。近しい人を失ったあと、ふと立ち止まった先で気づいたこととは。 行かなくても 「私は行かなくても大丈夫」若い頃から、私はそう考えることが多い人間でした。仕事を最優先にし、誘いがあっても無理に顔を出すことはしません。本当に大切な人とだけ関われていれば、それで十分だと思っていたのです。 職場と家を往復する毎日で、予定は常に仕事