ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のクロスカントリースキー女子50キロクラシカルが22日に行われ、今大会の日本勢のメダル数が確定した。金5、銀7、銅12で合計24個のメダルは冬季史上最多に。金5も1998年長野に並んで最多タイとなった。日本勢のメダルがフィギュアスケート女子の荒川静香の金のみだった2006年トリノから20年。同じイタリアで、日の丸を背負ったアスリートが連日、列島に感動を呼んだ。スノーボ