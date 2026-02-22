◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２２日、オープン戦初安打を含む２安打を放った。初安打は詰まった当たりで「いい当たりではなかったですけど、結果が出たことについてはよかったです」と振り返った。「６番・三塁」で先発出場。２回１死二塁の第１打席で相手先発・金丸の内角高め直球を振り切った。バットを折られたが、打球は高く上がり、左翼手の前にポトリと落ちた。９回無死