フィギュアスケート・エキシビションミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）も登場。演技中に三浦の衣装のファスナーを上げる予想外のハプニングが発生。直した瞬間の写真がファンの笑いを誘っている。木原はポーズ。三浦は思わず爆笑していた。2人がリンクの上で華麗な演技を見せている途中だった。