大阪マラソンが２２日、開催され、なにわ男子・藤原丈一郎ら多くの芸能人が完走した。昨年の大阪マラソンで初マラソンながら４時間９分４３分の好タイムで完走したＮＭＢ４８の坂下真心（２０）も２年連続で出場したが、ラスト１キロ弱で無念のリタイア。脱水症状で救急搬送されていたことが分かった。坂下は２２日夜、自身のＸを更新。「沿道やコースでの応援ありがとうございました全部に応えることができず心残りです