大河ドラマ『豊臣兄弟！』。2月22日の放送回では、信長の軍勢に新たな仲間が加わり、いよいよ「美濃攻め」が本格的に動き始めた。【画像】断崖に残された石垣、岩肌むき出しの階段、籠城戦に備えた貯水槽も…この記事の写真をすべて見る（全29枚）敵方・斎藤氏が有する稲葉山城は、岐阜県岐阜市の山中にたたずむ山城。森に囲まれた険しい山道の先には、いくつかの遺構が残されている。古城探訪家の今泉慎一氏が、ドラマゆかり