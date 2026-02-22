ほかのワースト上位とも比べてもかなり低い！日本自動車連盟（JAF）は2026年2月16日、警察庁と共同で実施した「シートベルト着用状況全国調査」の結果を発表しました。【かなり地域差が!?】これが各都道府県のシートベルト着用率です（画像）調査は2025年10月6日から11月7日まで行われ、全国885カ所で実施されました。結果によると、運転席の着用率は一般道路で99.1％、高速道路等で99.6％、助手席も95％を超えるなど、高い