きょう（22日）午後、岡山県美咲町で山林を焼く火事があり、消火活動中に1人の遺体が見つかりました。 きょう（22日）午後2時半ごろ、美咲町中垪和の田んぼ付近で煙が上がっているのを近くに住む男性が発見し消防に通報しました。火は、田んぼ周辺の枯れ草から近くの山林に燃え広がり、約2ヘクタールを焼いて午後5時すぎに消し止められましたが、消火にあたっていた消防団員が消火活動中に性別不明の1人の遺体を発見しまし