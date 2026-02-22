子どもたちが日頃の練習の成果を競うそろばん大会が22日、長崎市で開かれました。 今年で36回目を迎える恒例のちびっこそろばん大会。全国珠算教育連盟長崎地区が毎年開いています。 今年は長崎市とその近郊の教室に通う5歳から小学2年生までの105人が参加し見取り算に挑戦しました。 （参加した園児） 「楽しかった。(満点が)とれると思う」 （参加した小学2年生） 「緊張した。パチってやる時の音が気持ちいい」 子どもた