長崎市の小学校跡地がリニューアルしました。 22日、セレモニーが行われたのは長崎市南山手町に完成した「さざなみひろば」です。 2007年に閉校となった旧浪平小学校の跡地が市民の交流と憩いの広場となり、バスケットゴールや滑り台など子どもたちが遊べる遊具が設けられています。 広場は夏祭りなどのイベントや災害時の避難所としても利用されるということです。