見頃を迎えた「河津桜」を楽しむ人たち＝22日午後、静岡県河津町（共同通信社ヘリから）早咲きで知られる「河津桜」が発祥の地、静岡県河津町で見頃となり、3連休の中日の22日は並木のある河津川沿いを中心に花見客でにぎわった。河口から約4キロにわたり、850本ほどが植わる。桜並木をメイン会場に「第36回河津桜まつり」が3月8日まで開催中で、家族連れやグループが、華やかなピンク色に包まれた並木道の散策や露店での買い