西武の2年目・篠原響が新たに侍ジャパンのサポートメンバーに加わった。23日のソフトバンクとの壮行試合（宮崎）に先発する。福井工大福井から24年ドラフト5位で入団した19歳の右腕は「（サポートメンバーは）凄くびっくりした。いろいろと学び、吸収して帰ってきたい」。1年目の昨季は2軍で8勝をマークし、1軍でも2試合に先発。今回の選出を飛躍へのきっかけにする。