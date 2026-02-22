巨人の田中将大投手（３７）が２２日のオープン戦・中日戦（北谷）で今季初登板。２回１６球を投げ、無安打無失点、１奪三振と快投した。田中将は２点リードの３回から２番手で登板。１イニング目の３回には先頭・石川昂を二ゴロ、続く木下を右飛、最終打者の村松を遊ゴロに打ち取って、わずか７球で３者凡退と幸先のよいスタートを切った。４回は岡林を一ゴロ、田中を空振り三振とし、上林を左飛に打ち取って２回完全投球を