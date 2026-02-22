2月22日、東京競馬場のウイナーズサークルで「2025年度 東京競馬記者クラブ賞特別功労賞」の授賞式が行われ、国枝栄調教師（美浦）が受賞した。長年にわたり中央競馬の発展に尽力してきた功績が評価されての受賞。国枝調教師は「今日の天気のように晴れやかな気持ちです。長年やってきて、このようなかたちで功績を認められたことに感謝しております」と喜びを語った。アーモンドアイなど名馬を育てた国枝栄師、功績称え特別功