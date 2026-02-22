µð¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡áÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º»±²¼£³£Á¡Ë¤¬£²£²Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²²ó¤Ë°ìÎÝ¤«¤éËÜÎÝÀ¸´Ô¤ò»î¤ß¤ë?ÇúÁöÎÝ?¤Ç£ÇÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬£²²óÀèÆ¬¤ÇË¬¤ì¤¿Âè£±ÂÇÀÊ¡¢»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤½¤Î¸å¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¯´ßÅÄ¤¬±¦Ãæ´Ö¤ØÎÏ¶¯¤¤¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬µðÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¡¢Æó¡¢»°ÎÝ¤ò½³¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÎÝ¤Ø³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª