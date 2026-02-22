俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。小林幸子の神対応を明かした。小林幸子○小林幸子の神対応に感動「すごい人」小沢は「(YouTubeを)やるようになって良かったのは、普段の現場では会わない人間とYouTubeでコラボして出会えて、めっちゃ仲良くなるのがいい!」と切り出し、「YouTubeでこういう(コラボ)のをやってから仲良くなった小林幸子姉とか、古舘(伊知郎)さんと