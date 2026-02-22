2月22日、小倉競馬場で行われた第11R・小倉大賞典で、タガノデュードに騎乗し1着となった古川吉洋騎手が、JRA通算600勝を達成した。節目の600勝は重賞での勝利。長年にわたり着実に積み重ねてきたキャリアに、新たな1ページが加わった。【小倉大賞典】タガノデュードが重賞初制覇…重賞ラストの藤岡佑は惜しくも2着「599から長かった」レース後、古川騎手は「599からが長かったので、本当に初心にかえったつもりで、本当に1勝