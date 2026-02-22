2月22日、阪神競馬場で行われた第5Rでスリーロンドンに騎乗した幸英明騎手が、JRA通算2万5000回騎乗を達成した。デビューから31年11か月18日、50歳1か月11日での到達は、これまでの武豊騎手の記録（デビューから38年0か月22日、56歳0か月8日）を更新するJRA史上最速・最年少での2万5000回騎乗達成となった。デビューから31年超幸騎手は「2万5000回騎乗達成ということで、騎乗依頼をくださった厩舎関係者のみなさん、応援して