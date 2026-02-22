香港最強馬のとてつもない記録達成に、ＳＮＳ上は騒然となっている。クイーンズシルバージュビリーカップ・香港Ｇ１は２月２２日、シャティン競馬場の芝１４００メートルで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決めた。１０頭立てで行われたレースは、ザカリー・パートン騎手とのコンビで出走。好スタートから２番手につけると、直線では危