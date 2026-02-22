ミラノ・コルティナオリンピックは最終日の２２日、フリースタイルスキー女子ハーフパイプ決勝が行われ、谷愛凌（中国）が９４・７５点で連覇を達成した。（デジタル編集部）谷は前回大会はハーフパイプとビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銀メダルを獲得。今大会はここまでビッグエアとスロープスタイルとも銀メダルだったが、最後の種目で頂点に立った。谷は２回目に高いエアを次々に決めて９４・００点をマークし