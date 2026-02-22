原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、第1段階の文献調査を終えた北海道神恵内村で22日、任期満了に伴う村長選が投開票され、いずれも無所属で、第2段階の概要調査への移行を推進する現職高橋昌幸氏（75）が新人2人との争いを制し、7選を確実にした。村長選では概要調査に反対する自営業井田和夫氏（73）、条件付きで賛成する会社員岸伸一氏（46）が立候補していたが及ばなかった。当日有権者