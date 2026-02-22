ゲーム『ウマ娘』は24日でリリース5周年を迎える。「ウマ娘プリティーダービー」ぱかライブTVVol.62が22日に公式YouTube「ぱかチューブっ！」で放送され、ウマ娘を制作したCygamesの親会社であるサイバーエージェント社長の藤田晋氏が所有するフォーエバーヤングのウマ娘ビジュアルが発表された。フォーエバーヤングは14戦11勝。25年に日本馬初となるBCクラシックを制覇。同年のJRA年度代表馬と米エクリプス賞古牡馬チャン