記者会見するJOCの橋本聖子会長＝22日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】日本オリンピック委員会の橋本聖子会長が22日、ミラノ市内で記者会見し、史上最多のメダルを獲得した日本選手団の奮闘について「選手の頑張りに感謝したい」と述べた。4月25日に東京・日本橋でパレードを実施する方向で調整している。伊東秀仁団長はフィギュアを例に挙げ「ベテランと勢いのある若手がかみ合った」と語った。大きな懸案となって