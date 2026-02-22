ミラノ・コルティナオリンピックは２１日、スピードスケート最終種目のマススタートが行われ、男子は佐々木翔夢（明大）が１０位、蟻戸一永（もとなが）（ウェルネット）は１３位だった。４０歳のヨリト・ベルフスマ（オランダ）が優勝した。女子は佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１５位となり、堀川桃香（富士急）は１回戦で敗退。マレイケ・フルーネワウト（オランダ）が金メダルに輝いた。マススタートは多数の選手が一斉に滑るため、