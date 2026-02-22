歌謡ユニット・はやぶさがデビュー記念日の２２日、都内で結成１５周年ライブを開催。２部制公演で、昼には後輩の原田波人、夜には大先輩の山川豊をゲストに迎え、自らの節目を祝った。ヤマトは「長かったようなあっという間だったような不思議な気分」と感慨。２人組といえば、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート・ペアの三浦璃来、木原龍一組「りくりゅう」が金メダルを獲得して日本中を熱狂させたが、この話題にも